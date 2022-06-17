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Президент США Байден заявил, что вводил санкции против России как главнокомандующий

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил в интервью с агентством Associated Press 16 июня, что решение о введении санкций против России он принимал не как думающий о выборах политик, а как главнокомандующий.

«Санкции приходят и уходят, а экономика останется»
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«Что произойдет, если самая сильная сила в НАТО, организационная структура, которую мы создали, уйдет от российской агрессии?» — объяснил свою позицию Байден.

Он также сказал, что если бы Россия не встретила отпора, то якобы продолжила продвигаться вглубь Европы, Китай — укрепился в планах покорения Тайваня, а Северная Корея бы агрессивнее реализовывала свои ядерные амбиции.

По словам американского лидера, решение о введении санкций далось ему непросто, так как последствиями стали рост цен на газ и непростая ситуация в США, которая может повлиять на будущие выборы.

Тогда же американский лидер заявил о том, что рецессия в США из-за санкций не является неизбежным вариантом. Он выразил уверенность, что Америка — государство с наибольшим количеством возможностей, которому «будет принадлежать вторая четверть XXI века».

Ранее, 10 июня Байден обвинил в экономических проблемах США российского президента Владимира Путина, заявив, что граждане «платят путинский налог» на топливо и еду.

При этом последний на данный момент, шестой пакет санкций против России был согласован западными странами 2 июня. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ.

15 апреля Байден заявлял конгрессу, что новые антиросссийские санкции продиктованы «угрозой национальной безопасности» США, исходящей от России. Тогда он сказал, что усилия правительства РФ по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов представляют собой «чрезвычайную угрозу».

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