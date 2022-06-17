Посольство КНР в США заявило о поддержке миром предложений Пекина по Донбассу

Китай выступает за дипломатический путь разрешения конфликта в Донбассе, его конструктивные предложения находят поддержку у мирового сообщества. Соответствующее заявление сделал 17 июня пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

«Китай не является стороной, непосредственно связанной с этим вопросом, но он привержен продвижению мирных переговоров и конструктивной роли в достижении мирного урегулирования кризиса. Наша справедливая позиция и конструктивные усилия, свидетелями которых были все, нашли понимание и поддержку международного сообщества, особенно огромного развивающегося мира», — сообщил дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС.

Китайская сторона неоднократно выступала за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины. Так, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что за урегулирование конфликта ответственны все стороны и призвал их к урегулированию путем дипломатии. Он также выразил российскому лидеру готовность Китая помочь в этом процессе.

Ту же позицию 12 июня выразил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Он подчеркнул, что Китай выступает за скорейшее урегулирование ситуации в Донбассе и не одобряет грубое вмешательство Запада в этот процесс. Наиболее необходимой мерой в данный момент Фэнхэ считает налаживание диалога между сторонами.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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