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Посольство КНР в США заявило о поддержке миром предложений Пекина по Донбассу

Пресс-секретарь посольства КНР в США: мировое сообщество поддерживает конструктивные предложения Пекина по урегулированию ситуации в Донбассе
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Китай выступает за дипломатический путь разрешения конфликта в Донбассе, его конструктивные предложения находят поддержку у мирового сообщества. Соответствующее заявление сделал 17 июня пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

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«Китай не является стороной, непосредственно связанной с этим вопросом, но он привержен продвижению мирных переговоров и конструктивной роли в достижении мирного урегулирования кризиса. Наша справедливая позиция и конструктивные усилия, свидетелями которых были все, нашли понимание и поддержку международного сообщества, особенно огромного развивающегося мира», — сообщил дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС.

Китайская сторона неоднократно выступала за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины. Так, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что за урегулирование конфликта ответственны все стороны и призвал их к урегулированию путем дипломатии. Он также выразил российскому лидеру готовность Китая помочь в этом процессе.

Ту же позицию 12 июня выразил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Он подчеркнул, что Китай выступает за скорейшее урегулирование ситуации в Донбассе и не одобряет грубое вмешательство Запада в этот процесс. Наиболее необходимой мерой в данный момент Фэнхэ считает налаживание диалога между сторонами.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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