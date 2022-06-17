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Посол России в США Антонов раскрыл механизм возникновения энергетического кризиса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мировой энергетический кризис возник из-за просчетов западных стран, а также антироссийских санкций. Такое мнение 16 июня высказал посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала The National Interest.

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«Стоит также отметить, что западные государства допустили ошибки и просчеты в своей экономической и энергетической политике. Ситуацию еще больше осложнила проводимая Западом кампания по форсированному ускорению международным сообществом перехода от традиционных источников энергии к возобновляемым источникам энергии без учета социально-экономических особенностей стран и регионов», — написал дипломат.

Соответствующий комментарий Антонов дал в контексте обсуждения обвинений в адрес России касательно начала мирового продовольственного кризиса. Россия делает всё возможное для предотвращения и урегулирования проблем с распределением продовольствия, попытки же возложить на Россию вину за наступающий кризис — это перекладывание ответственности, подчеркнул посол.

На фоне односторонних вводимых Западом санкций против Москвы усугубляется энергетический кризис, который, в частности, выражается в росте цен на энергоресурсы. Как сообщила британская биржа ICE 8 июня, цена на баррель нефти марки Brent превысила отметку в $125. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, рассуждая о динамике цены на «черное золото», спрогнозировал 16 июня дальнейшее увеличение его цены до $135 за баррель из-за начала летнего автомобильного сезона, роста потребления энергии на нужды кондиционирования и снятия коронавирусных ограничений в Китае.

Вместе с тем западные страны испытывают проблемы с импортом и использованием энергоресурсов из-за введенных против нефтегазового комплекса России санкций. В частности, член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре в беседе с «Известиями» заявил, что санкции против РФ и вызванный ими энергетический кризис губят немецкую экономику. Кроме того, американские конгрессмены 14 июня с письмом к министру энергетики Дженнифер Грэнхолм, в котором констатировали «стремительное опустошение нефтяных запасов» страны.

До этого, 3 июня, Евросоюз сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, с временным исключением для поставок данного вида топлива, производимых по нефтепроводу.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных для западных последствиях санкций, введенных в том числе против ее энергетического сектора, а также попытке преждевременного, форсированного перехода к «зеленой» энергетике. Так, 12 мая президент России Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. Кроме того, 3 июня Путин акцентировал внимание на просчетах Запада в энергетической сфере, назвав одной из главных ошибок западных стран спекуляции и продвижение «зеленой» повестки с ускоренным переходом на альтернативные источники.

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