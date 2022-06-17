Западная стратегия, направленная на изоляцию России на международном уровне, провалилась, пишет в четверг, 16 июня, немецкая Die Welt.

«Цель, которую, казалось, было довольно легко достичь, учитывая деятельность России на Украине, всё же не так проста. Важные страны по-прежнему хранят верность Москве. Потому что [президент РФ Владимир] Путин действует умело», — пишет издание.

Автор материала указывает, что у российского лидера оказалось больше ключевых союзников в мире, чем рассчитывал Запад. Как никогда от изоляции РФ выигрывает Китай. А союзников западного блока во главе с США и Евросоюзом не так уж и много: Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

«Россия вместе с Китаем, Бразилией, Индией и Южной Африкой производит треть мировых экономических запасов. И они больше, чем когда-либо, получают удобрений, энергии или оружия из РФ», — говорится в материале.

Издание отмечается, что Израиль, ближайший союзник Вашингтона на Ближнем Востоке, участвует в санкциях частично. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявляют себя в значительной степени нейтральными и пока мало что делают для увеличения добычи нефти. В итоге, пишет Die Welt, стратег Путин только расширил сферы влияния и укрепил новые позиции на мировых рынках.

При этом США не отказываются от стратегии санкционного давления на Россию и считают ее верной. Антироссийские санкции, введенные в связи со спецоперацией РФ по защите Донбасса, являются лучшим курсом для Соединенных Штатов Америки. Президент страны Джо Байден принимал решения о реализации ограничительных мер не как политик, а как главнокомандующий, о чем хозяин Белого дома рассказал 16 июня.

Президент РФ Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачивходят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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