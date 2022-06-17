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Огромный флаг РФ развернули в Чехове в поддержку российских военных

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В честь возвращения в Чехов военнослужащих, выполнявших боевые задачи в Донбассе, в городе прошла патриотическая акция. Кадры торжественного мероприятия появились в распоряжении «Известий» 16 июня.

На днях в Чехов вернулись 17 военнослужащих местного Подольского гарнизона. Четверо из них указом российского президента Владимира Путина были награждены орденом Мужества, медалью Суворова и медалями Жукова.

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Сотни горожан пришли на мероприятие, чтобы выразить благодарность солдатам. В рамках акции организовали концертную программу и полевую кухню, а на площади под патриотическую музыку был растянут большой 35-метровый триколор.

9 июня в Астраханском кремле торжественно встретили сводный отряд региональной Росгвардии, который вернулся из районов проведения специальной операции. Губернатор области Игорь Бабушкин и генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов вручили 11 сотрудникам специальных подразделений госнаграды.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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