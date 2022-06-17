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Байден назвал антироссийские санкции лучшим курсом для США

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Санкции против России, введенные из-за проводимой ей спецоперации по защите мирных жителей Донбасса — это лучший курс для Соединенных Штатов Америки. Такое заявление президент Америки сделал в интервью с агентством Associated Press 16 июня.

«Санкции приходят и уходят, а экономика останется»
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«Я президент Соединенных Штатов. Это (санкции — Ред.) лучшее, что есть в стране. Без шуток. Без шуток. Так что же происходит? Что произойдет, если самая сильная сила в НАТО, организационная структура, которую мы создали, уйдет от российской агрессии?» — такой Байден дал комментарий на введенные против Москвы рестрикции.

Кроме того, он заявил, что принимал решение о введении ограничений против России «как главнокомандующий», а не «политик, думающий о выборах», что, по его же признанию, далось ему непросто: с одной стороны американский лидер считал введение ограничений необходимым, с другой — его действия обернулись для страны ростом цен на газ и непростой ситуацией внутри США, которая может повлиять на предстоящие в Америке выборы.

В том же интервью Байден заявил о том, что рецессия в США из-за антироссийских санкций не является неизбежным вариантом. Он выразил уверенность в том, что Америка является государством с наибольшим количеством возможностей, которому «будет принадлежать вторая четверть XXI века».

Ранее, 10 июня Байден обвинил в экономических проблемах США российского президента Владимира Путина, заявив, что граждане «платят путинский налог» на топливо и еду.

При этом последний на данный момент, шестой пакет санкций против России был согласован западными странами 2 июня. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ.

15 апреля Байден заявлял конгрессу, что новые антиросссийские санкции продиктованы «угрозой национальной безопасности» США, исходящей от России. Тогда он сказал, что усилия правительства РФ по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов представляют собой «чрезвычайную угрозу».

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 12 мая Путин указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

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