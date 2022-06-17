Макрон заявил о ненамерении вести переговоры с Россией вместо Киева

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция не намерена вместо Украины вести переговоры с Россией. Об этом президент Пятой республики заявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает телеканал «Известия». Вместе с Макроном Киев также посетили немецкий канцлер Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Макрон добавил, что Киев сам решит, когда возобновлять переговоры с Москвой.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.