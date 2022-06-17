В Латвии вскрыли мемориал павших воинов РККА

МИД РФ направил Латвии ноту протеста из-за сноса памятника. В Екабпилсе демонтировали мемориал павшим воинам РККА, передает телеканал «Известия». При сносе вскрыли братскую могилу воинов-освободителей. Краеведы и юристы отметили, что все эти действия, одобренные властями Латвии, являются незаконными. Памятник в Екабпилсе не раз становился жертвой вандалов и ранее. Однако просто облить его краской радикалам уже казалось мало. Так, в конце февраля прошлого года с монумента украли пушку ЗиС-3. Вандалы пригнали к мемориалу погрузчик, стянули орудие и сбросили его в реку Даугава.

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