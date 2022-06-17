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В ПФР сообщили о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную часть пенсии

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Россияне имеют право получить накопительную часть пенсии до наступления общеустановленного пенсионного возраста. Это сообщило 17 июня отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Москве и Московской области в беседе с агентством «Прайм».

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«Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости», — отметили в ПФР. Такая возможность, по их словам, появилась после 2019 года, когда началось поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 для женщин и 65 для мужчин. Возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений при этом не поменялся, поэтому мужчины смогут обратиться за ними с 60 лет, а женщины — с 55 лет.

ПФР также напомнил, что для подачи заявления на получение накопительной части пенсии необходимо обращаться в ту организацию, где она была сформирована: в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.

Ранее, 4 июня, глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила о праве относящихся к федеральным льготным категориям иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России на дополнительную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) наравне с россиянами.

С 1 апреля в РФ вступили в силу новые правила получения социальных выплат и льгот, а также прошла индексация пенсий. Россияне могут получать ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Соответствующий указ подписал накануне российский лидер Владимир Путин. Также выплаты предусматриваются для семей, где воспитываются дети от трех до семи лет.

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