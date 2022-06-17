В ПФР сообщили о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную часть пенсии
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- В ПФР сообщили о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную часть пенсии
Россияне имеют право получить накопительную часть пенсии до наступления общеустановленного пенсионного возраста. Это сообщило 17 июня отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Москве и Московской области в беседе с агентством «Прайм».
«Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости», — отметили в ПФР. Такая возможность, по их словам, появилась после 2019 года, когда началось поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 для женщин и 65 для мужчин. Возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений при этом не поменялся, поэтому мужчины смогут обратиться за ними с 60 лет, а женщины — с 55 лет.
ПФР также напомнил, что для подачи заявления на получение накопительной части пенсии необходимо обращаться в ту организацию, где она была сформирована: в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.
Ранее, 4 июня, глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила о праве относящихся к федеральным льготным категориям иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России на дополнительную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) наравне с россиянами.
С 1 апреля в РФ вступили в силу новые правила получения социальных выплат и льгот, а также прошла индексация пенсий. Россияне могут получать ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Соответствующий указ подписал накануне российский лидер Владимир Путин. Также выплаты предусматриваются для семей, где воспитываются дети от трех до семи лет.