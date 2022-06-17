Постпред РФ при ЕС оценил стремление Украины в Евросоюз

Лидеры Германии, Италии, Франции и Румынии выступают за предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз (ЕС). Обсуждение этого вопроса стало одной из тем в ходе переговоров лидеров этих стран в Киеве 16 июня, узнали «Известия».

В Москве за визитом представителей стран ЕС наблюдали и надеялись, что европейские лидеры «подвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел», подтолкнув его к столу переговоров. Эти надежды не оправдались, как стало ясно из итоговой пресс-конференции в Киеве.

Обсуждение вышло за пределы предполагаемых тем. Главы государств говорили об усилении обороны Украины, послевоенном восстановлении, продовольственном кризисе, санкциях против РФ и интеграции Киева в ЕС.

«Срочность этого вопроса достаточно искусственна. Все понимают, что в обозримой перспективе никакого членства Украины не будет. Тем более вопрос фактически не о членстве, а о статусе кандидата. Не далее, как завтра Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке, которое потом попадет на саммит Евросоюза. Вслед за ним будет саммит «семерки», потом саммит НАТО. Вопрос может стоять шире — в частности, что им дальше делать со своими «клиентами» на Украине. Не буду говорить однозначно, что всё это проявления растерянности. Скорее это попытки найти линию в нынешней развивающейся не по сценарию ситуации», — прокомментировал ситуацию «Известиям» постпред России при ЕС Владимир Чижов.

В России стремление Украины в Евросоюз всегда воспринимали спокойно — проблемой было ее желание вступить в НАТО. Теперь же российские представители ставят между ЕС и Североатлантическим альянсом знак равенства, называя первую организацию «неким придатком» второй. При этом в Москве уверены: в ближайшие годы членом Евросоюза Киев не станет.

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