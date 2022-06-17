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Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков в России

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Производство и продажа продукции The Coca-Cola Company (Coca-Cola) на территории России прекращены. Об этом 16 июня рассказало агентство Reuters.

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Как сообщило издание, после приостановки деятельности дистрибьюторской компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) на территории России 8 марта запасы продукции Coca-Cola «находятся в процессе истощения».

Представительство Coca-Cola в Атланте, комментируя ситуацию, заявило, что сразу же после полной распродажи запасов продукции Coca-Cola HBC она «больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», дополняет «Газета.Ru».

Coca-Cola HBC — компания-дистрибьютор из Швейцарии, которая производит и продает напитки Coca-Cola в 29 странах, включая Россию. Помимо одноименного газированного напитка она также распространяла продукцию под брендами Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent. Всего в России расположено 10 заводов компании-дистрибьютора.

Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в России 9 марта. Тогда же источник «Известий» в российском подразделении компании сообщил, что на тот момент компания не ушла из России полностью, а приостановила инвестиции в маркетинг. При этом 4 мая генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси уведомил общественность о том, что компания рассматривает возможность полностью уйти с российского рынка.

О прекращении Coca-Cola HBC производства напитков 12 июня также сообщал гендиректор сети питания «Вкусно — и точка» (ранее развивалась под брендом McDonald's) Олег Пароев. Он отметил, что компания продолжит производить продукцию локальных брендов, но в меньшем объеме.

В последние несколько месяцев ряд зарубежных компаний приостановили деятельность в России на фоне санкций, введенных западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Среди таких компаний — BMW, Porsche, Hennes & Mauritz (H&M) Group, Apple, Toyota Motor Corp. и др.

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