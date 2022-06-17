Сценарист Куликов отметил востребованность недорогих изобретательных сериалов

Сериальное производство в России пока почти не ощутило на себе влияния кризиса, так как проектам хватает утвержденных бюджетов прошлого года, заявил сценарист и шоураннер Илья Куликов «Известиям» в пятницу, 17 июня.

В процессе производства эти бюджеты не сокращают. Но рекламный рынок уже серьезно пострадал, отмечает эксперт, и дальше всем производителям придется быть более изобретательными, чем раньше. Но люди всё равно смотрят сериалы, и, как показывает статистика, хотят смотреть еще больше. Растут интернет-платформы, и каналы не сдают позиции.

«Но вот закончится год — и начнется веселье. Плохое веселье. Разумеется, сильно порежутся бюджеты. Будет, как в кризисные для кино времена. Ну мы такие уже переживали, например кризис 2008 года. Там тоже пришлось делать сериалы дешевле, но в итоге люди стали подходить к этому более творчески. Можно, например, вспомнить сериал «Меч», снятый недорого, но интересно, необычно. Он стал хитом», — рассказал он.

Куликов считает, что западные сериалы при технологическом превосходстве идейно и сюжетно сегодня не могут считаться образцами, там ситуацию можно считать кризисной. И на этом фоне российские сериалы способны куда более эффективно работать с аудиторией, предлагая сюжеты и героев, которые понятны, близки и интересны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 в пятницу, 17 июня:

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