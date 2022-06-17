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В ПФР объяснили механизм досрочного получения части пенсии

В ПФР сообщили о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную часть пенсии
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У россиян есть право на получение накопительной части пенсии до наступления общеустановленного пенсионного возраста. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили агентству «Прайм» в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Москве и Московской области.

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По словам представителей ПФР, такая возможность появилась после 2019 года, когда в стране началось поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 для женщин и 65 для мужчин. При этом возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не поменялся.

Таким образом, обратиться за выплатой могут мужчины в возрасте 60 лет и женщины в 55 лет.

Кроме того, в ПФР напомнили, что подавать заявление на выплату пенсионных накоплений необходимо в ту организацию, где они формировались: в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.

Ранее, 4 июня, глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила, что на дополнительную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) имеют право не только российские граждане, но и иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России и относящиеся к федеральным льготным категориям.

С 1 апреля в РФ вступили в силу новые правила получения социальных выплат и льгот, а также прошла индексация пенсий. Россияне могут получать ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Соответствующий указ подписал накануне российский лидер Владимир Путин. Также выплаты предусматриваются для семей, где воспитываются дети от трех до семи лет.

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