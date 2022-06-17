Российские мозговые импланты смогли активировать органы чувств

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и некоммерческая Лаборатория «Сенсор-Тех» разработали технологию воздействия на разные зоны головного мозга, которая вызывает у человека те или иные сенсорные ощущения. Такие устройства, восстанавливающие утраченные для человека функции восприятия мира, создаются в России впервые, узнали «Известия».

В линейку будут входить три нейроимпланта (микрочипы, которые непосредственно контактируют с корой головного мозга) для возвращения зрения слепым, восстановления слуха и лечения неврологических нарушений.

Система «искусственного зрения» состоит из внутренней части — импланта, который устанавливается в головной мозг, и внешней — камер и микрокомпьютера, который преобразовывает видеоизображение в сигналы для мозга. Технология подойдет для людей, полностью потерявших зрение (в том числе с отсутствующими глазами), но имеющими зрительный опыт и с не поврежденным мозгом.

«Имплант для зрения уже проходит финальную стадию испытаний на животных. В январе этого года мы установили его обезьяне, тесты прошли успешно. В 2024 году электронное зрение получат первые незрячие добровольцы. Мы рассчитываем, что операция по установке такой технологии станет широко доступна в России в 2027 году», — рассказала исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова.

Нейроимплант для восстановления слуха позволяет передавать звуки с микрофона напрямую в улитку внутреннего уха, где находятся нервные окончания. Такая система состоит из двух частей.

Третье устройство, как пояснили его создатели, поможет людям, страдающим от болезни Паркинсона, хронических болевых синдромов, тремора, синдрома Туретта и других неврологических расстройств.

Как утверждают разработчики, первые испытания на добровольцах начнутся уже в 2024–2025 годах, сейчас идут эксперименты на животных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Параллельный порт: российские импланты заменят органы чувств»