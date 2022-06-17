Reuters сообщило о переговорах Канады и ФРГ для решения проблемы с «Северным потоком»

Канада обсуждает с Германией поставки оборудования для газопровода «Северный поток» из-за ограничения пропускной способности после антироссийских санкций. Об этом 16 июня рассказало агентство Reuters со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, Германия была вынуждена начать переговоры с Канадой после того, как в рамках санкций против российского нефтегазового комплекса Оттава задержала на своей территории турбину компании Siemens, предназначенную для работы «Северного потока». Оборудование было произведено в Канаде и должно отправляться на регулярное техобслуживание. В настоящий момент турбина находится в Канаде на ремонте, дополняет «Газета.Ru».

«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения», — так прокомментировал ситуацию Reuters источник из правительства Канады.

Как отметило издание и подтвердило Федеральное сетевое агентство (ФСА) ФРГ, общий объем поступающего по «Северному потоку» газа в Германию сократился до 40% от максимальной мощности. Это произошло после того, как «Газпром» 14 и 15 июня заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток» из-за отказа Канады возвращать переданное ей на техобслуживание оборудование для газопровода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Вопрос о том, когда вернутся турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».

14 июня ФСА ФРГ сообщило также, что из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа. Как отметили в ведомстве, в настоящее время газовые хранилища Германии заполнены на 55,19%.