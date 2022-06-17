Синоптики спрогнозировали до 23 градусов выше нуля в Московском регионе 17 июня

Переменная облачность с кратковременным дождем и до 23 градусов тепла ожидают жителей столицы в пятницу, 17 июня. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 21 до 23 градусов выше нуля, ночью ожидается понижение до +10 градусов.

На территории Московской области ожидается от 18 до 23 градусов тепла в дневное время суток и от +7 до 12 градусов — в ночное.

Синоптики прогнозируют ветер западного направления со скоростью 5-10 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Накануне, 16 июня, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал отсутствие жары в Москве до конца недели. Температурные показатели составят от 20 до 25 градусов выше нуля, что является «нормальным летом в московском исполнении».

До этого, 14 июня, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об антициклоне на текущей неделе, который обеспечит температуру +30 градусов. По ее словам, такая погода в точности соответствует климатическим нормам