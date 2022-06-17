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Эксперты предупредили о превышающем 80% скоплении рисков перестрахования

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На рынке перестрахования происходят структурные изменения. Специалисты отрасли предупреждают, что скопление рисков перестрахования в России может превысить 80%, узнали «Известия».

Зажаты в риски: перестраховщики ищут новых партнеров в СНГ и Азии
С какими сложностями столкнулись российские компании и как им помогут дружественные страны

На фоне ограничений на перестрахование в недружественных странах и проблем в расчетах с зарубежными компаниями в I квартале 2022 года объем договоров, переданных за пределы России, резко сократился.

Размер премий в этом сегменте снизился на 39%, а доля переданных российским перестраховщикам, напротив, увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, следует из данных Национального рейтингового агентства (НРА).

Там добавили: объем выплат российских перестраховщиков за те же месяцы сократился на 30% год к году до 3,1 млрд рублей. При этом по договорам, принятым из-за границы, показатель упал почти на 50%.

Помимо проблем с расчетами на работу с иностранными компаниями также негативно влияет повышенный уровень страхового риска, отзыв кредитных рейтингов международных агентств у российских организаций и сложности со сроками урегулирования убытков, отметили в НРА.

При этом докапитализация Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) и передача ей санкционных рисков смягчили последствия расторжения договоров с иностранными перестраховщиками.

Отсутствие возможности перестраховывать риски на Западе привело к повышению стоимости защиты, отметили в Институте страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Там прогнозируют, что по итогам первого полугодия 2022-го доля премий, переданных за пределы РФ, может оказаться ниже 40%.

Российские компании ищут варианты в Азии и Африке, но санкции ухудшают их позиции и на рынках дружественных стран. До снятия ограничений основным партнером-перестраховщиком останется РНПК, однако отсутствие альтернатив может негативно сказаться на условиях договоров, считают в Институте страхования ВСС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Премия перемен: скопление рисков перестрахования в России может превысить 80

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