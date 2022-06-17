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Песков заявил, что Путин не будет объявлять о мобилизации в выступлении на ПМЭФ

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 16 июня, назвал вбросами недостоверной информации сообщения западных СМИ о том, что якобы президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня объявит о мобилизации.

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«Это лживые информационные вбросы», — заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопросы журналистов о мобилизации.

18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе просветительского онлайн-марафона «Новые горизонты» заявил, что мобилизация в России не нужна, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства.

Комментируя в начале мая вероятность мобилизации, Песков назвал эти данные чушью.

В Госдуме на вопрос о возможности мобилизации в России ответили также отрицательно.

5 марта президент РФ указал, что военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, сейчас у России такой ситуации нет и, можно надеяться, не будет. Отвечая на вопросы о проведении специальной военной операции России по защите Донбасса, он подчеркнул, что в решении задач задействованы только профессиональные военные, а привлекать призывников не собираются.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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