Министр просвещения рассказал о процедуре подъема флага РФ в школах

Российские школы смогут самостоятельно определять, как в новом учебном году будет проходить церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна. Это будет зависеть в том числе и от климатических условий, в которых расположено то или иное учебное заведение, заявил в интервью «Известиям» министр просвещения Сергей Кравцов в пятницу, 17 июня.

«Буквально недавно был утвержден соответствующий стандарт, который дает школе возможность выбора, как организовать эту церемонию. Это может быть и торжественная линейка, и церемония в школьной рекреации, в аудитории. У нас 40 тыс. школ, они находятся в разных климатических зонах. Пусть сами обсудят и примут то или иное решение», — отметил министр.



По его словам, в стандарте, который Минпросвещения разослал во все школы, указано, что поднимать флаг целесообразно в начале рабочей недели, а по окончании производить его спуск.

«Там также указано, что это следует делать утром, когда школа уже начала работать, но до уроков. То есть, это никак не влияет на расписание школы, на график работы», — уточнил Кравцов.

Он подчеркнул, что с сентября в школах начнут проходить уроки «Разговоры о важном», позволяющие школьникам обсудить интересующие их вопросы. Не исключено, что в некоторых школах церемонию будут проводить в рамках этих уроков.

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