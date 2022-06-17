Президент Путин поручил обеспечить россиян достаточным количеством легковых автомобилей

На фоне резкого роста цен на легковые автомобили и в то же время сокращения продаж, необходимо обеспечить доступность стоимости авто для россиян. Сделать это позволяет падение цен на металл и изменения курса рубля. Об этом в четверг, 16 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге.

Как подчеркнул глава государства, основными задачами российской автомобильной отрасли являются обеспечение работы и снабжение заводов необходимыми компонентами, сохранение рабочих мест, а также поддержание предложения легковых автомобилей на рынке.

«Вторая задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году», — отметил российский лидер.

В последние два года в России, указал Путин, ежегодно продавались около 1,5 млн автомобилей, однако в текущем году объемы продаж упали на 51% за последние пять месяцев. Чтобы избежать резкого роста стоимости машин, снижение продаж не должно было выйти за пределы 20-25%, заявил президент, ссылаясь на оценки экспертов.

Затронул глава государства и нынешнюю ситуацию на рынке коммерческой техники, где, как он предполагает, может возникнуть дефицит спроса. В связи с этим Путин предложил «шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт».

Также российский лидер поручил разъяснить вопросы, которые касаются технического обслуживания и поставок автозапчастей и напомнил об актуальности поручения, данного в конце прошлого года. Оно касается обновления парка общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах регионов.

Кроме того, на совещании Владимир Путин заявил, что массовое снижение экологического класса российских грузовиков может привести к проблемам у перевозчиков.

Ранее в этот же день после проведенного мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов эксперты агентства «Автостат» рассказали, что российские автопроизводители перестали повышать цены на автомобили. Соответствующая тенденция была зафиксирована в первой половине июня.