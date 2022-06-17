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Минпросвещения заявило о готовности рассмотреть альтернативы ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на сегодняшний день «максимально объективен», но это не значит, что его не нужно совершенствовать, заявил в интервью «Известиям» в пятницу, 17 июня, министр просвещения Сергей Кравцов.

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«Вопрос о совершенствовании ЕГЭ, конечно, стоит. Мы с Рособрнадзором открыты, готовы к предложениям. Если будет разработана система лучше ЕГЭ, мы ее обязательно рассмотрим и примем то или иное решение», — сказал он.

Кравцов добавил, что в этом году ЕГЭ проходит в штатном режиме, без сбоев, максимально объективно.

«Сегодня нет «угадайки», как это было когда-то. Очень много творческих заданий, которые помогают максимально оценить творческие способности, мышление школьников, комплексное знание предмета», — пояснил глава Минпросвещения.

Благодаря ЕГЭ у школьников есть возможность сдавать экзамены по месту жительства, а затем отправить результаты в вузы и при этом не тратить время и деньги на дорогу, напомнил Кравцов.

«Сегодня это максимально объективный экзамен, который дает возможность каждому школьнику вне зависимости от его места проживания поступить в тот или иной вуз», — констатировал министр.

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России в этом году проходит с 26 мая по 21 июня.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Если кто-то предложит систему лучше ЕГЭ, мы ее рассмотрим»

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