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Байден назвал начало рецессии в США «не неизбежным» вариантом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент США Джо Байден считает, что угрозу наступления в стране рецессии можно избежать. Такое заявление он сделал 16 июня в интервью агентству Associated Press (AP).

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Таким образом он прокомментировал обвинения своих оппонентов из Республиканской партии США, которые раскритиковали прошлогодний план по реагированию на эпидемию коронавирусной инфекции в наступлении рекордной инфляции, назвав этот аргумент «странным».

AP, кроме того, отметила, что Байден отказался называть точные причины инфляции в США и занял «оборонительную» позицию.

«Если это моя вина, то почему в любой другой крупной индустриальной стране мира инфляция выше?» — попытался возразить он.

Более того, Байден настроен оптимистично относительно перспектив развития американской экономики и считает, что страна находится в лучшем положении, чем другие, дополняет агентство.

«Будьте уверены, потому что я уверен, что у нас больше возможностей, чем у любой другой страны мира, чтобы владеть второй четвертью XXI века. Это не гипербола, это факт», — сказал американский лидер.

Однако, Байден подтвердил, что американское общество сталкивается с нестабильностью в экономике из-за коронавирусной эпидемии, а также вызванным антироссийскими санкциями ростом цен на топливо, которые, по его словам, бьют по достатку простых американцев. Эти проблемы негативно отразились на психологическом состоянии американцев, подчеркнул американский лидер.

«Люди действительно очень подавлены. Потребность в психическом здоровье в Америке резко возросла, потому что люди увидели все [сферы жизни] расстроенными. Всё, на что они рассчитывали, расстроилось. Но по большей части это следствие того, что произошло, что произошло в результате кризиса [из-за] COVID-19», — сказал Байден.

Как отмечает издание, причиной, по которой Байден рассказал о подавленности американцев, является недовольство граждан страны его работой на посту. По проведенному в мае соцопросу Центра общественных исследований Associated Press-NORC, 71% граждан США не одобряет политику администрации Джо Байдена. При этом было зафиксировано падение его популярности, в том числе в Демократической партии США, членом которой он является.

Сам Байден в ответ на это, однако, заявил, что принимал решение как главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах, выразив таким образом уверенность в правильности своих действий.

Американская экономика продолжает сталкиваться с трудностями из-за введенных в контексте спецоперации России по защите Донбасса антироссийских санкций. Так, в качестве реакции на рекордную за 40 лет инфляцию Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на 0,75 п.п., до 1,5–1,75%. Кроме того, эксперты снизили прогнозы по росту ВВП США в 2022 году с 2,8 до 1,7%.

В контексте новых экономических реалий общественность США пессимистично реагирует на внутренние проблемы в стране. В частности, The Wall Street Journal 6 июня опубликовала данные о том, что более 80% жителей Америки оценивают состояние экономики страны как плачевное. Кроме того, журналист Fox Business Стюарт Варни назвал рекордную инфляцию в США «гибелью американской мечты».

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