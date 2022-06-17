Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж в России

На территории России прекращается производство и продажа напитков компании Coca-Cola. Об этом в четверг, 16 июня, заявил дистрибьютор американского производителя Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC).

Как отмечается в релизе, в настоящее время у российских клиентов запасы продукции подходят к концу, однако, когда они закончатся не уточняется.

«Как только запасы будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие продукты Coca-Cola Company в РФ», — говорится в сообщении, которое приводит агентство Reuters.

Помимо непосредственно Coca-Cola, Coca-Cola HBC производит и продает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию.

В России работают 10 заводов Coca-Cola HBC.

Ранее, 12 июня, гендиректор «Вкусно — и точка» (ранее развивалась под брендом McDonald's) Олег Пароев в беседе с «Известиями» сообщил, что производитель Coca-Cola в РФ компания Hellenic Bottling Company остановила производство классических одноименных газированных напитков под этим брендом. Он уточнял, что компания будет производить в России локальные бренды, но в меньшем объеме.

До этого, 9 марта, Coca-Cola заявила, что приостановила свою деятельность на территории РФ. В тот же день источник в российском подразделении компании в комментарии «Известиям» заявил, что компания не ушла с российского рынка полностью, а приостановила инвестиции в маркетинг. Позже, 4 мая, генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода с российского рынка.

В последние несколько месяцев ряд зарубежных компаний приостановили деятельность в России на фоне санкций, введенных западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Среди таких компаний — BMW, Porsche, Hennes & Mauritz (H&M) Group, Apple, Toyota Motor Corp. и др.