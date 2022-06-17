Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

Пожар в жилом доме дореволюционной постройки, расположенном на центральной Тверской улице Москвы, ликвидирован. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в МЧС.

Как уточняется, пламя было ликвидировано в 0.23 на площади 250 кв. м.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

О пожаре в расположенном на Тверской улице жилом доме стало известно вечером 16 июня. Пламя распространилось на кровле семиэтажного здания 1902 года постройки, возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Для размещения и обогрева жильцов к месту происшествия были направлены да автобуса. Также в распоряжении «Известий» появились кадры с пожара.