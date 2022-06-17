Экс-сотрудник посольства США осужден в РФ за контрабанду наркотиков

Бывший сотрудник посольства Соединенных Штатов Америки в РФ Марк Фогель осужден на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Такой приговор вынес Химкинский городской суд.

Дипломата задержали в московском аэропорту Шереметьево в январе 2022 года. Он прибыл в Москву из Нью-Йорка. При прохождении «зеленого коридора» мужчину остановили и позже задержали, так как на него отреагировала служебная собака. При досмотре багажа американца были обнаружены марихуана и гашишное масло. Наркотики были спрятаны в упаковки от линз и в картриджи для электронных сигарет.

7 апреля стало известно, что экс-дипломат частично признал вину. Он не отрицал факт перевзки наркотиков, но говорил, что использовал вещества в медицинских целях.

О возбуждении уголовного дела в России в отношении Фогеля стало известно 27 января, 31 марта дело было передано в суд.