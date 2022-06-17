Минобороны рассказало о подвигах российских военных в Донбассе

Минобороны России в пятницу, 17 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В районах ведения интенсивных боевых действий под огнем противника техник аппаратной взвода связи, прапорщик Алексей Матьков выполнял боевые задачи по поддержанию бесперебойной коммуникации в интересах батальонно-тактической группы (БТГр), которая занималась вытеснением боевиков с занимаемых позиций. В ходе столкновения украинские радикалы открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь и повредили часть техники и линий связи. Проявляя мужество и отвагу, находясь под огнем противника, Алексей Матьков оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи, после чего силами экипажа обеспечил маскировку охрану ее позиций. Благодаря действиям прапорщика Матькова в кратчайшие сроки в БТГр была организована связь по резервным средствам спутниковой связи, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями и разгромить противника.

Заместитель командира взвода сержант Сергей Романов, продвигаясь в составе десантно-штурмовой роты, обнаружил группу вооруженных украинских националистов. Десантники, несмотря на превосходящие силы противника, вступили в бой. В ходе боестолкновения Сергей, руководя отделением, нанес существенный урон силам противника. Заметив двух раненых десантников, сержант Романов лично эвакуировал их из-под огня и оказал первую медицинскую помощь. После этого Сергей обнаружил группу националистов, предпринявших попытку скрытно подобраться к раненым и захватить в плен. Сержант Романов прицельным огнем уничтожил четырех националистов.

Штурмовая группа под руководством командира гранатометного взвода бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, гвардии старшего лейтенанта Ивана Коршикова проводила рейдовые мероприятия на освобожденных территориях по поиску действующих диверсионно-разведывательных групп украинских националистов. Продвигаясь ночью по лесному массиву, Иван лично обнаружил и уничтожил минометный расчет, после чего обнаружил неподалеку замаскированный грузовик с оружием и боеприпасами иностранного производства. Впоследствии подразделение гвардии старшего лейтенанта Коршикова наткнулось на превосходящие силы врага.

Несмотря на неравные силы, российские морпехи навязали националистам бой, в ходе которого Иван был ранен, но продолжил руководить подчиненными. По итогам боя силами штурмовой группы Ивана Коршикова было уничтожено более 15 националистов. В результате храбрых и самоотверженных действий старшего лейтенанта Ивана Коршикова деятельность диверсантов в зоне ответственности российских морпехов была полностью пресечена.

16 июня Минобороны рассказало о механике отделения спутниковой связи, ефрейторе Александре Клюкине, который в составе взвода вступил в бой с превосходящими силами противника и уничтожил дежурные огневые средства и скрытые позиции переносных зенитных ракетных комплексов противника. Это помогло выбить боевиков с оборонительных позиций стратегически важного аэродрома и блокировал подразделение его охраны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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