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Bloomberg раскрыло планы ЕК относительно вступления в ЕС Молдавии и Украины

Bloomberg: Еврокомиссия планирует рекомендовать дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС
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Фото: TASS/Zuma
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Европейская комиссия (ЕК) выступила за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом в четверг, 16 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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По их данным, ЕК намерена огласить свое мнение 17 июня. В то же время будут выдвинуты условия, которые Киев и Кишинев должны выполнить в будущем, в частности, в отношении верховенства закона, правосудия и борьбы с коррупцией. Ожидается, что комиссия также порекомендует предоставить статус кандидата Грузии, как только она выполнит конкретные требования.

Сама процедура членства — это процесс, который включает в себя сложный набор шагов и условий, которые, как подчеркивает агентство, обычно могут длиться десятилетиями. Так, у Хорватии, которая последней присоединилась к союзу, процесс подачи заявки длился 10 лет. Официальна она была принята в ЕС в 2013 году.

Окончательное решение на саммите 23–24 июня должны принять 27 государств-участников.

Ранее, 16 июня, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сообщили, что Германия, Франция, Италия и Румыния поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

В то же время по словам обозревателя чешской газеты Aktualne Катержины Шафаржиковой, несколько стран «проявляют осторожность» в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Среди них Швеция, Португалия, Венгрия и Нидерланды. Кроме того, подчеркнула она, голландцы, шведы и датчане отмечают, что у Евросоюза «достаточно головной боли» от Венгрии и Польши и необходимо справиться с существующими проблемами перед дальнейшим расширением.

16 июня иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем онлайн-выступлении перед парламентом Чехии призвал лидеров государств-членов ЕС ускорить процесс предоставления его стране статуса кандидата на вступление в ЕС. По его мнению, это будет демонстрацией европейской солидарности.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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