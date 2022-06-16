Журналист Би-би-си не ответил на более 20 вопросов Лаврова

Журналист британской телекомпании Би-би-си Стивен Розенберг 16 июня проигнорировал свыше 20 вопросов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые касались в том числе ситуации вокруг Украины.

В ходе интервью, журналист, в частности, не стал отвечать, почему западные СМИ, например, не вспоминают трагедию в Одессе и бомбардировку Луганска в 2014 году. Вместо этого Розенберг пытался в происходящем на Украине и в Донбассе обвинить Россию.

Также корреспондент не смог объяснить, как на Западе называют госпереворот на Украине, есть ли независимый суд в Великобритании, как Би-би-си освещало события в Буче, а также почему британцы не показывают результаты бомбежек боевиков Украины по населенным пунктам Донбасса. Всего Розенберг не ответил примерно на 22 вопроса.

Британский корреспондент дал ответы лишь на два вопроса. Лавров, проводя аналогию с ситуацией вокруг Украины, поинтересовался, как бы англичане себя ощущали, если бы в Ирландии запретили английский язык. Розенберг предположил, что Великобритания точно не ввела бы туда свои войска.

Глава МИД РФ также поинтересовался у журналиста, посещал ли он Донбасс в последние восемь лет, когда там бомбили мирных граждан киевские солдаты. Корреспондент заявил, что команда Би-би-си многократно обращалась к руководству Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) за разрешением приехать и посмотреть, что происходит, но каждый раз получали отказ.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила корреспонденту CNN пообщаться с представителями Донбасса, чтобы объективно осветить происходящее в регионе. Однако, по ее словам, американская телекомпания не позволит показать такой материал, поскольку тогда CNN оккупируют «заказные демонстранты» и это СМИ «начнут отменять», как всех, кто показывает правду».

Ранее, 13 июня, немецкий телеканал Das Erste выдал кадры обстрела украинскими войсками Майского рынка в Донецке за действия Вооруженных сил РФ.

До этого, 17 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что на Западе нет ни свободы СМИ, ни демократии в идеальном ее понимании. Он также указал на то, что Запад испугался конкуренции с Россией в информационной войне и стал устранять российские СМИ.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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