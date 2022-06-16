Военкор «Известий» побывал на передовой в Донецке вместе с бойцами ДНР

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в четверг, 16 июня, вместе с бойцами Донецкой Народной Республики (ДНР) отправился на передовую в Донецке.

Участки дороги до позиции украинских боевиков разные, поэтому необходимо слушать указания старшины. Как отметил журналист, особенность передвижения в этом районе состоит в том, чтобы слушать не только мины и снаряды, но и коптеры.

Как только группа добежала до позиции, украинские националисты открыли пулеметный огонь. В свою очередь бойцы ДНР, заметив противника, также начали стрелять. В ход идет всё более серьезное оружие, и в результате огонь украинской стороны удается подавить. После небольшого перерыва и перезарядки бойцы ДНР рассказали про оружие, которое применяет противник.

«Работают из минометов, танк, скорее всего. Даже видно, как они отсюда город кроют, когда здесь по зубам получают. Отсюда начинают крыть», — пояснил донецкий доброволец.

Однако разговор пришлось прервать, на горизонте опять заметили украинских боевиков. После наступило затишье, возможно, цель поражена или противник залег в укрытии. Снова есть время поговорить.

Старшина Народной милиции ДНР с позывным «Батя» узнает у бойцов, что необходимо на передовой, сколько осталось боекомплекта. На гражданке он был предпринимателем, но военное дело освоил быстро.

«Все прекрасно понимали, что рано или поздно надо будет присоединяться к рядам народной милиции. Надо защищать своих родных и близких, детей, жен. Наша задача не допустить прорыва противника, не допустить прорыва ДРГ», — поделился «Батя».

И с задачей здесь справляются, часто сражаясь на позициях всем составом и не спя целыми днями. Но по-другому нельзя, ведь за ними Донецк.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс наступил перелом, силы республики получили преимущество. Он также отметил, что силы ДНР планируют продвинуться за пределы административных границ Донецкой области настолько далеко, насколько это потребуется, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов. По его словам, поставки вооружений западными странами Киеву могут подтолкнуть к дальнейшим шагам со стороны ДНР для обеспечения безопасности.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом он подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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