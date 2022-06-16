Путин поручил обеспечить доступные цены на легковые автомобили в России

На рынке автомобилей наблюдаются дефицит предложения и рост стоимости продукции. Однако на фоне параллельного падения цен на металл и изменения курса рубля необходимо обеспечить доступность ценовой политики авто для россиян — такое заявление в четверг, 16 июня, сделал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге.

Он описал основные задачи автомобильной отрасли в РФ — обеспечить работу и снабжение заводов необходимыми компонентами, сохранить рабочие места, а также обеспечить предложение легковых автомобилей на рынке.

«Вторая задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в этом году», — сказал Путин, отметив, что в этом секторе продажи упали на 51% за последние пять месяцев.

Президент высказался и по поводу нынешней ситуации на рынке коммерческой техники, где, как он предполагает, может возникнуть дефицит спроса. В связи с этим Путин предложил «шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт».

Также российский лидер поручил разъяснить вопросы, которые касаются технического обслуживания и поставок автозапчастей и напомнил об актуальности поручения, данного в конце прошлого года. Оно касается обновления парка общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах регионов.

Кроме того, на совещании Владимир Путин заявил, что массовое снижение экологического класса российских грузовиков может привести к проблемам у перевозчиков.

Ранее в этот же день после проведенного мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов эксперты агентства «Автостат» рассказали, что российские автопроизводители перестали повышать цены на автомобили. Соответствующая тенденция была зафиксирована в первой половине июня.