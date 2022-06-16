Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр Глазьев заявил о необходимости выстраивания отношений России и Африки
Экономика
Глава Кубани назвал способ для России произвести фурор в виноделии
Недвижимость
Минстрой с ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ разрабатывают допгарантии для достройки домов
Авто
Путин поручил утвердить новый план развития автопрома РФ до 1 сентября
Экономика
В Минстрое допустили снижение ставки по льготной ипотеке на 2 п.п.
Экономика
Участники ПМЭФ обсудили будущее российского виноделия
Общество
В Санкт-Петербурге открыли новое здание архива РАН
Экономика
Новак заявил об отсутствии планов РФ на оплату экспорта нефти рублями
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Авто
Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Путин поручил обеспечить доступные цены на легковые автомобили в России

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На рынке автомобилей наблюдаются дефицит предложения и рост стоимости продукции. Однако на фоне параллельного падения цен на металл и изменения курса рубля необходимо обеспечить доступность ценовой политики авто для россиян — такое заявление в четверг, 16 июня, сделал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге.

Он описал основные задачи автомобильной отрасли в РФ — обеспечить работу и снабжение заводов необходимыми компонентами, сохранить рабочие места, а также обеспечить предложение легковых автомобилей на рынке.

Проще пустого: как автопром пытался бороться с кризисными явлениями в прошлом
Почему упрощенные модели не стали успешными

«Вторая задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в этом году», — сказал Путин, отметив, что в этом секторе продажи упали на 51% за последние пять месяцев.

Президент высказался и по поводу нынешней ситуации на рынке коммерческой техники, где, как он предполагает, может возникнуть дефицит спроса. В связи с этим Путин предложил «шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт».

Также российский лидер поручил разъяснить вопросы, которые касаются технического обслуживания и поставок автозапчастей и напомнил об актуальности поручения, данного в конце прошлого года. Оно касается обновления парка общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах регионов.

Кроме того, на совещании Владимир Путин заявил, что массовое снижение экологического класса российских грузовиков может привести к проблемам у перевозчиков.

Ранее в этот же день после проведенного мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов эксперты агентства «Автостат» рассказали, что российские автопроизводители перестали повышать цены на автомобили. Соответствующая тенденция была зафиксирована в первой половине июня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022