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В Минобороны обвинили Киев в попытках выиграть время для перегруппировки войск

Минобороны РФ: организация гумкоридоров является предлогом для перегруппировки ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заявления украинской стороны о необходимости организации гуманитарных коридоров на подконтрольные Киевом территории являются попытками выиграть время для перегруппировки войск. Об этом 16 июня заявили в Минобороны РФ.

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
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«При этом, на блокпостах в городах Днепр и Запорожье боевиками националистических батальонов организованы тотальные проверки мирного населения. Всех граждан, подозреваемых в лояльном отношении к России или осуждении киевского режима (наличие в телефонах переписок и звонков на российские номера, подписок в социальных сетях и мессенджерах на пророссийские каналы)», — добавили в ведомстве.

Накануне украинские боевики сорвали гуманитарный коридор из бомбоубежищ химзавода «Азот» в Северодонецке. Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина. Освободившийся рассказал, что оставшихся на предприятии мирных жителей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, заявили в Кремле.

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