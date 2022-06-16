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Авто
Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Эксперты сообщили о приостановке роста цен на отечественные автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские автопроизводители перестали повышать цены на автомобили. Таким мнением поделились эксперты агентства «Автостат» в четверг, 16 июня, после проведенного мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов сотрудниками портала «Цена Авто».

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С 1 по 15 июня ни одна автомобилестроительная компания в РФ не подняла стоимость на новые машины. Более того, немецкий премиум-бренд BMW понизил цены на 11%-20%.

В марте стоимость авто на территории России подняли сразу 26 брендов. Тогда на фоне резкого падения курса российского рубля в результате военной спецоперации по защите Донбасса стоимость машин в автосалонах отметилась приростом на 35 – 45%.

Далее рубль начал укрепляться, а количество производителей, которые ранее поднимали цены, стало сокращаться. Так, в апреле удорожание продукции произошло у 14 производителей, а в мае — лишь у шести.

У ряда автопроизводителей информации о стоимости машин на официальных сайтах до сих пор либо нет, либо она не обновлялась с февраля или марта. В этом списке Audi, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volvo и другие.

Ранее в этот день в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить новый план развития отечественного автопрома до 1 сентября текущего года. Кроме того, он потребовал без бюрократических проволочек оперативно исполнять все решения, которые касаются развития отечественного производства машин. В четверг глава государства провел встречу с представителями бизнеса по вопросам развития автомобильной промышленности.

Главной задачей автопрома российский лидер назвал сохранение занятости и насыщение рынка. Также он призвал обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в текущем году.

Кроме того, на совещании Путин упомянул о вероятных проблемах у перевозчиков из-за массового снижения экологического класса российских грузовиков.

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