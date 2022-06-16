В Кремле указали на отсутствие угрозы для Финляндии и Прибалтики от России

Россия не представляет угрозу для Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил, что в этой связи вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности в Европе.

«Наоборот, это принесет дополнительную напряженность», — сказал он 16 июня в интервью CNN.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Как отметили в Москве, российская сторона не считает, что такое решение может усилить безопасность этих стран, так как напряженность в регионе только возрастет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 мая указал, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не останется без ответных мер политического, экономического, военно-технического характера в целях обеспечения безопасности России. Однако пока говорить о конкретных мерах рано, указала она.

Страны Прибалтики, в свою очередь, неоднократно заявляли о якобы угрозе со стороны России и призывали НАТО усиливать присутствие на восточном фланге. 18 апреля в интервью «Известиям» губернатор Калининградской области заявил, что Россия даст асимметричный ответ на появление войск НАТО. Он выразил надежду, что у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не нападать на российский регион.