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В Кремле указали на отсутствие угрозы для Финляндии и Прибалтики от России

Пресс-секретарь президента Песков: Россия не представляет угрозы для Финляндии и стран Балтии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия не представляет угрозу для Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Один шаг до вражды: что изменится для России с новой концепцией НАТО
На очередном саммите альянса планируется утвердить документ, в котором РФ обозначат как «непосредственную угрозу»

Он объяснил, что в этой связи вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности в Европе.

«Наоборот, это принесет дополнительную напряженность», — сказал он 16 июня в интервью CNN.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Как отметили в Москве, российская сторона не считает, что такое решение может усилить безопасность этих стран, так как напряженность в регионе только возрастет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 мая указал, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не останется без ответных мер политического, экономического, военно-технического характера в целях обеспечения безопасности России. Однако пока говорить о конкретных мерах рано, указала она.

Страны Прибалтики, в свою очередь, неоднократно заявляли о якобы угрозе со стороны России и призывали НАТО усиливать присутствие на восточном фланге. 18 апреля в интервью «Известиям» губернатор Калининградской области заявил, что Россия даст асимметричный ответ на появление войск НАТО. Он выразил надежду, что у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не нападать на российский регион.

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