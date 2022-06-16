Песков назвал защиту Донбасса главной целью спецоперации РФ

Целью номер один российской спецоперации на Украине является защита Донбасса. Об этом 16 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Задачей номер один является защита населения Донбасса и Луганска от тех, кто обстреливает Донецк, например, прямо сейчас и убивает там мирное население. Они делают это на протяжении последних восьми-девяти лет», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

13 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка со стороны боевиков Украины. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.

В тот день украинские боевики в течение дня вели массированный обстрел Донецка. Три снаряда калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому району, где находится Майский рынок. На месте разрыва начался пожар, загорелось шесть контейнеров. При обстреле погибли пять мирных жителей, ранения получили более 30 человек, в том числе двое детей.

15 июня постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что целью Киева является нанесение как можно большего ущерба гражданским лицам в Донбассе.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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