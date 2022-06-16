В Минстрое допустили снижение ставки по льготной ипотеке на 2 п.п.

Льготная ипотека на новостройки помогает людям улучшать свои жилищные условия, а также позволяет застройщикам снижать расходы на обслуживание проектного финансирования. Но последние два месяца программа перестала выполнять свою задачу, поэтому ставка по ней может стать минимум на 2 п.п. ниже 9%, заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Но вообще это довольно сложный вопрос. Сложилась тенденция: наши граждане видят, что за ключевой снижается еще чуть-чуть ставка, и ждут ее дальнейшего уменьшения. Получается своеобразное «отложенное ожидание снижения ставки», и никто не думает, что сегодня лучшее время для покупки квартиры», — сказал он.

Также Стасишин отметил, что сейчас стабилизировались цены на жилье, потому что в процессе строительства находится большой объем квадратных метров.

Кроме того, он напомнил, что в прошлом году льготная ипотека была распространена на индустриальный способ строительства индивидуальных домов, когда их возведением занимается девелопер.

Полная версия интервью выйдет в течение часа на сайте «Известий».