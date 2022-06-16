Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр Глазьев заявил о необходимости выстраивания отношений России и Африки
Экономика
Глава Кубани назвал способ для России произвести фурор в виноделии
Недвижимость
Минстрой с ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ разрабатывают допгарантии для достройки домов
Авто
Путин поручил утвердить новый план развития автопрома РФ до 1 сентября
Экономика
В Минстрое допустили снижение ставки по льготной ипотеке на 2 п.п.
Экономика
Участники ПМЭФ обсудили будущее российского виноделия
Общество
В Санкт-Петербурге открыли новое здание архива РАН
Экономика
Новак заявил об отсутствии планов РФ на оплату экспорта нефти рублями
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Авто
Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью
Сюжет:

В городе Чехове состоялась акция в поддержку Вооруженных сил РФ

0
Фото: IZ.RU
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волонтеры, военнослужащие и жители города Чехова развернули на площади триколор длиной 35 м. Горожане 16 июня приняли участие в акции в поддержку Вооруженных сил РФ, приветствуя бойцов, вернувшихся после успешного выполнения боевых задач в рамках спецоперации по защите Донбасса.

17 солдат Подольского гарнизона вернулись на родину. Четверо из них указом президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность награждены боевыми наградами: орденом Мужества, медалью Суворова и медалями Жукова.

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
Что происходит в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

Сотни человек пришли на мероприятие, чтобы выразить благодарность военным. На акции играла патриотическая музыка и была организована концертная программа.

9 июня в Астраханском кремле торжественно встретили сводный отряд региональной Росгвардии, который вернулся из районов проведения специальной операции. Губернатор области Игорь Бабушкин и генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов вручили 11 сотрудникам специальных подразделений госнаграды.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Как отметили в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022