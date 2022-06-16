Волонтеры, военнослужащие и жители города Чехова развернули на площади триколор длиной 35 м. Горожане 16 июня приняли участие в акции в поддержку Вооруженных сил РФ, приветствуя бойцов, вернувшихся после успешного выполнения боевых задач в рамках спецоперации по защите Донбасса.

17 солдат Подольского гарнизона вернулись на родину. Четверо из них указом президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность награждены боевыми наградами: орденом Мужества, медалью Суворова и медалями Жукова.

Сотни человек пришли на мероприятие, чтобы выразить благодарность военным. На акции играла патриотическая музыка и была организована концертная программа.

9 июня в Астраханском кремле торжественно встретили сводный отряд региональной Росгвардии, который вернулся из районов проведения специальной операции. Губернатор области Игорь Бабушкин и генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов вручили 11 сотрудникам специальных подразделений госнаграды.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Как отметили в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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