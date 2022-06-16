Аналитический центр и «Диалог Регионы» договорились о сотрудничестве

Аналитический центр при правительстве РФ и АНО «Диалог Регионы» будут содействовать информированию граждан и организаций о работе центров управления регионами (ЦУР), связанной с тематикой социально-экономического и научно-технического развития России. Соответствующее соглашение было подписано 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

В настоящее время в России функционируют 84 ЦУРов, в них анализируется обратная связь от граждан, на ее основе готовятся аналитические продукты, которые затем направляются в кабмин как основа для принятия решений.

«Чтобы определить, какие шаги со стороны государства окажутся наиболее эффективными и востребованными, нужен анализ обратной связи. Такую работу мы уже наладили и ведем, в том числе с использованием возможностей центров управления регионами», — сказал руководитель Аналитического центра Константин Калинин.

Создание ЦУРов началось в 2020 году в соответствии с поручением правительства Российской Федерации.