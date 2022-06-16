Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на попытки сделать из Молдавии «вторую Украину»
Мир
Макрон не исключил новый звонок Путину
Экономика
Ковальчук подчеркнул важность внедрения передовых технологий в АПК
Экономика
В рамках ПМЭФ заключены соглашения о взаимодействии Минстроя РФ с ДНР и ЛНР
Мир
Лавров заявил, что угрозы со стороны Украины атаковать Крымский мост потерпят крах
Экономика
Путин заявил о необходимости обеспечить работу автопрома в РФ
Мир
Глава ДНР заявил о переломе в битве за Донбасс
Экономика
Новак заявил об отсутствии планов РФ на оплату экспорта нефти рублями
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Мир
Разведка Украины заявила о получении техдокументации Крымского моста

Водитель с поддельными правами управлял рейсовым автобусом в Уфе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ГИБДД выявили в Уфе водителя рейсового автобуса, который был допущен к управлению транспортным средством с поддельным водительским удостоверением. Документ изъят на экспертизу.

По данным Госавтоинспекции, автобус следовал по маршруту №167 «Уфимский ГОК – Цветы Башкирии». Во время проверки 38-летний водитель предоставил инспекторам иностранное национальное удостоверение. Документ оказался недействительным, пишет «МедиаКорСеть».

Мужчину доставили в отдел полиции. Уголовное дело возбуждено по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»).

Ранее в этот день сообщалось, что водитель автобуса совершил наезд на трех подростков в Омске. Транспорт следовал по городскому маршруту, в автобусе находились 10 пассажиров. По предварительным данным, машина наехала на пешеходов, когда водитель поворачивал на перекрестке направо. 15-летняя девочка госпитализирована, еще двое детей направлены на амбулаторное лечение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022