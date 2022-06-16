Водитель с поддельными правами управлял рейсовым автобусом в Уфе

Сотрудники ГИБДД выявили в Уфе водителя рейсового автобуса, который был допущен к управлению транспортным средством с поддельным водительским удостоверением. Документ изъят на экспертизу.

По данным Госавтоинспекции, автобус следовал по маршруту №167 «Уфимский ГОК – Цветы Башкирии». Во время проверки 38-летний водитель предоставил инспекторам иностранное национальное удостоверение. Документ оказался недействительным, пишет «МедиаКорСеть».

Мужчину доставили в отдел полиции. Уголовное дело возбуждено по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»).

Ранее в этот день сообщалось, что водитель автобуса совершил наезд на трех подростков в Омске. Транспорт следовал по городскому маршруту, в автобусе находились 10 пассажиров. По предварительным данным, машина наехала на пешеходов, когда водитель поворачивал на перекрестке направо. 15-летняя девочка госпитализирована, еще двое детей направлены на амбулаторное лечение.