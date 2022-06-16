Улицы Ижевска подтопило после сильного дождя

Жители Ижевска сообщили о подтоплении ряда улиц во время сильного дождя и грозы. По словам горожан, под воду ушел перекресток улиц Ленина и Коммунаров, где меньше двух недель назад в яму провалился автомобиль.

Очевидцы отмечают, что вода доходит машинам до середины колес. Об этом пишет Udm-info.ru. Информация об образовании новых провалов не поступала.

Также жители города сообщили о подтоплении улиц Промышленной, Песочной, Горького, Холмогорова, Чугуевского, Советской и других.

Прошлый ливень наблюдался в Ижевске 6 июня. Затопление улиц значительно затруднило движение транспорта. На перекрестке Ленина и Коммунаров образовался провал асфальта шириной несколько метров.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, ливневая канализация города не рассчитана на аномальное количество осадков. Капитальный ремонт может обойтись в 11 млрд рублей.