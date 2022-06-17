«Российские бренды начали наращивать свое присутствие на медиарынке»

Реклама сопровождает нас повсюду, хотим мы этого или нет. В каком-то смысле она давно уже стала важнейшей частью повседневной жизни современного человека. Да и без привычных глазу гигантских медиафасадов и прочей наружной рекламы облик наших городов станет, пожалуй, куда менее привлекателен. О том, как работает рекламный бизнес в нынешней ситуации, «Известия» побеседовали на полях ПМЭФ-2022 с владельцем и генеральным директором компании Maer Group Константином Майором.

— Насколько серьезным вызовом для рынка рекламы стали антироссийские санкции?

— Технологичная реклама испытала бурный рост, но доходы от наружной, традиционной рекламы упали процентов на 40–60. Мы понимаем что зарубежные компании оперативно сократили свои бюджеты. Но мы видим другую сторону медали, когда российские глобальные бренды начали наращивать свое присутствие на медиарынке, начали инвестиции в развитие своих брендов, продуктов, в продвижение и донесение информации до потребителя.

— Вам кардинально пришлось перестраивать работу в новых условиях?

— Пандемия многому научила. Нам пришлось тогда уже собраться с коллективом и понять, как жить в новом рынке медиа. Мы пошли в технологии, мы набрали большую группу разработчиков, мы стали собирать больше информации и больше знать о потребителе нашей рекламы. Мы собираем данные, это обезличенные данные, но эти данные позволяют найти этого человека в интернете и работать с этими людьми в интернете. Этого не делает практически никто на рынке.

— Получается, человек смотрит на наружную рекламу, а наружная реклама «смотрит» на человека?

— Именно так. Более того, мы сейчас синхронизировались со многими радиостанциями, и теперь, рекламируя товар или услугу на медиафасаде, мы одновременно запускаем ролик еще и на радио или наоборот. Таким образом, у любого потребителя рекламы возникает ощущение 360°, когда он видит, с одной стороны, на медиафасаде рекламу, видит ее на телефоне и слышит на радио.

— Несут ли убытки операторы наружной рекламы, которые продолжают держаться традиционных технологий?

— Я думаю, большие убытки. Потому что традиционная реклама, которая не была готова к новой экономической ситуации, будет переживать сильный спад, и им придется сейчас мобилизовать свои силы . Огромное количество инвестиций сейчас им необходимо на развитие, на технологии, на оперативную адаптацию к новой реальности. Но хочу сказать: бурный рост медиарынка в ближайшие годы изменит отрасль в России в целом.

— Насколько меняется портрет вашего клиента, вашего потребителя? Каким образом он меняется?

— Компании, которые традиционно использовали стандартные формы рекламы, сейчас оперативно меняют дислокацию, начинают по-новому работать со своим потребителем. Фактически у нас те же самые клиенты остаются, но масштаб их коммуникации с потребителем стал в разы выше, соответственно у нас выросли и задачи.

— Несмотря на экономические трудности, наружная реклама и в крупном формате остается востребована?

— Безусловно. Более того, мы знаем. что половина соцсетей сейчас исключены из потребления, ушли некоторые интернет-компании. Заменитель этого диджитала — это и есть основной драйвер роста в медиа в целом сегодня.

— Какие рынки вы считаете сейчас наиболее перспективными для рекламы?

— Например, мы буквально две недели назад соуправляли мероприятием, где собралось больше 200 застройщиков из 65 регионов. Я увидел впервые большое количество топ-менеджеров строительных компаний, которые сами приехали на этот форум и сами вырабатывали новые механизм работы со своей аудиторией, с будущими покупателями квартир. Мы в этой теме уже, мы даем основную такую тенденцию и точку роста для застройщиков. Рынок застройки сейчас должен вырасти, ранок застройки будет продвигаться и будет тянуть за собой весь медиарынок.

Следующий рынок — это финансовые институты. Мы видим, как активно появляются новые продукты банковские, новые вклады, новые ставки, новые виды кредитования и так далее, то есть тот бурный рост российского рынка, который сегодня, его не было последние 20 лет. Все мобилизовались, другого варианта нет. Либо ты оперативно меняешь свой тренд и меняешь свои направления, либо ты затухаешь.

— Актуальны ли для вашего бизнеса проблемы логистических цепочек, импортозамещения?

— Проблемы у всех одни и те же. Тут зависит от того, как ты решаешь эту проблему, как ты ее воспринимаешь, как ты с ней работаешь. Например, в нашем медиахолдинге работает около 200 человек. Ну ты же не сократишь штат, ты садишься с командой и думаешь, как же вам жить в новых условиях. С командой вырабатываю новые решения, предлагаю новые продукты клиентам, мы сейчас будем получать еще порядка четырех новых патентов на обработку информации. Для клиента это новая точка роста, наш клиент будет знать о своем потребителе еще больше информации, будет более качественно доносить ее своему потребителю.

— Можете немного приоткрыть тайны новых технологий? Какой будет в самое ближайшее время наружная реклама?

— Думаю, что в ближайшем будущем наружная реклама будет работать строго таргетированно и точно на каждого человека, проходящего мимо рекламной конструкции. Мы будем заранее понимать, что вы идете в направлении нашей конструкции, и будем давать тот контент того рекламодателя, услуги которого вам необходимы.

— Это распознавание лица?

— Нет, это распознавание данных вашего смартфона. Мы будем видеть ваши поисковые запросы, ваши движения, ваши интересы. Вы пока идете к нашей конструкции, мы уже будем знать о вас и будем давать вам ту информацию, которая вам необходима. И рекламный щит,и огромный медиафасад будут работать только для вас.

— Как дальше в новых условиях будет развиваться рынок? Есть уже какие-то устойчивые тренды?