Три человека погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

Двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

ДТП произошло 16 июня на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. По предварительной версии, женщина-водитель автомобиля Kia при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество машине Ford. В результате столкновения автомобилистка, ее пассажир 2010 года рождения, а также водитель Ford 1979 года рождения скончались на месте. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

На место происшествия направлены представители прокуратуры и ГИБДД. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту аварии.

Ранее в этот день сообщалось о наезде автобуса на троих подростков в Омске. 15-летняя девочка госпитализирована, еще двое детей направлены на амбулаторное лечение. По предварительным данным, водитель автобуса наехал на пешеходов при повороте на перекрестке направо.