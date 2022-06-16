Пушилин заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс и преимуществе военных ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс бойцы республики получили военное преимущество и можно говорить о произошедшем переломе. Об этом он сообщил в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) «Интерфаксу».

«Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», — сказал он.

Кроме того, Пушилин отметил, что поставки вооружений западными странами Киеву могут подтолкнуть силы ДНР к дальнейшим шагам для обеспечения безопасности.

«Мы продвинемся так далеко, чтобы обеспечить нашу безопасность, ликвидировать угрозу обстрелов», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее в этот день Пушилин выразил надежду на окончание спецоперации к концу 2022 года. До этого, 14 июня, он предрек завершение «освободительной операции» в качестве полной победы союзнических сил.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом он подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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