В Санкт-Петербурге открыли новое здание архива РАН

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие нового здания первого научного собрания документов страны — архива Российской академии наук (РАН) — в четверг, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Создание современного центра хранения и изучения архивных научных документов всегда стояло в приоритете, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Наш город всегда был не только культурной столицей, но и крупным научным центром, в котором трудятся ведущие ученые, проводятся передовые исследования, делаются важные научные открытия. В научном хранилище нуждался созданный еще в петровские времена архив Академии наук, который удивительным образом, а главное, без потерь, пережил самые сложные исторические события: войны, революцию, блокаду, военную эвакуацию и реэвакуацию», — напомнила политик.

Строительство нового архива РАН входило в федеральную адресную инвестиционную программу с 2012 года.

Общая площадь трехэтажного здания составляет 18 тыс. кв. м, 7,5 тыс. из которых — научное хранилище.

«Сегодня мы открываем не просто новое здание, а целый дом исторической памяти. Дом, в котором мы приходим к пониманию состояния тех, кто без остатка отдавал свои силы в сложные исторические периоды, сохраняя при этом, порой в нечеловеческих условиях, внутренний нравственный стержень. Сохранение прошлого, обеспечение его открытости и доступности — важнейшая миссия Минобрнауки», — подчеркнула заместитель главы Министерства образования и науки РФ Елена Дружинина.

Она также обратила внимание на то, что тема сохранения исторической правды на сегодняшний день лежит во главе всех проектов Министерства, от уроков истории и научных исследований до премии «За верность науке».

На сегодняшний день Санкт-Петербургский филиал архива РАН (СПбФ АРАН) выполняет функции исторического архива отечественной и мировой науки и регионального архива академии. Помимо хранения уникальных документов там проводятся исследования по широкому спектру научных направлений. На начало года в СПбФ АРАН хранилось 206 фондов учреждений, 602 личных фонда, 16 коллекций XV–XXI вв. — в общей сложности более 492 тыс. экспонатов, 263 тыс. из которых имеют особую ценность. Со временем в новое здание архива РАН будут переданы и другие хранящиеся в учреждениях разных регионов страны исторические документы.