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Лавров ответил на вопрос Би-би-си о планах РФ по возвращению территорий

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Президент РФ Владимир Путин, сообщив о том, что на долю современной России «выпало возвращать и укреплять», сказал всё, добавить нечего. Так 16 июня в интервью Би-би-си министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о том, сколько еще территорий и каких Россия собирается возвращать.

«На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять»
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Глава МИД РФ также отметил, что британский журналист пытается забыть всё, что предшествовало началу спецоперации РФ по защите Донбасса и голосованию в Крыму в 2014 году.

«Вас не устраивает, что мы очень терпеливы. Но когда терпение лопается, мы реагируем на хамство и унижение русских людей, как это произошло с государственным переворотом в феврале 2014 года, когда к власти пришли люди, которые сказали, что отменяют региональный статус русского языка, выгоняют русских из Крыма. Туда направили вооруженных людей», — продолжил Лавров.

Он подчеркнул, что Би-би-си об этом «вообще ничего не докладывало».

«Вы говорили, что это нормальный демократический процесс», — упрекнул министр британского журналиста.

Глава МИД, отвечая на вопрос, может ли он «категорически заявить», что Россия не будет проводить спецоперации на других соседних с собой территориях, заявил, что Москва верила на слово очень долго.

«Ваши однополчане, соотечественники вместе с другими членами Североатлантического альянса торжественно провозгласили принцип неделимости безопасности, когда никто не имеет права свою безопасность укреплять за счет безопасности других. Когда мы говорили, что пятикратное расширение НАТО нарушает нашу безопасность, нас просто игнорировали», — отметил Лавров.

О том, что на долю современной России выпало «возвращать и укреплять», Путин сказал 9 июня. Глава государства сравнил нынешнюю эпоху со временами Петра I, отметив, что в ходе Северной войны царь «ничего не отторгал, он возвращал».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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