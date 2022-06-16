Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину

Россия не вторгалась на украинскую территорию, а объявила специальную военную операцию, когда у нее не осталось других вариантов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг, 16 июня, в интервью Би-би-си.

«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим, чей президент Зеленский заявил <…>, что если кто-то чувствует себя на Украине русским человеком, пусть уезжает в Россию», — объяснил Лавров.

Поводом объявления спецоперации он назвал безвыходность положения.

«Сейчас вашим западным оружием украинский режим атакует мирных граждан, города, точно так же, как они это делали в 2014 году, когда к власти пришли путчисты, когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек. Кто-нибудь об этом вспоминает сейчас?» — возмутился министр.

Глава российской дипломатии заявил, что «мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине».

«Украинский режим бомбит свое собственное население. А вы (Запад. — Ред.) ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать. Насчет геноцида. Вы англичанин? Представьте себе, если бы в Ирландии, не в Северной Ирландии, а в Ирландской Республике, запретили английский язык. Как бы англичане себя ощущали?» — обратился Лавров к журналисту.

Днем ранее в Госдуме разъяснили принципиальную позицию России по Донбассу: чем дольше Украина будет подыгрывать США, тем дольше продлится специальная военная операция. Так первый зампред комитета думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о твердости российских намерений. По его словам, Москва «поставит точку там, где нужно».

Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что приказ о заморозке переговорного процесса между Россией и Украиной о прекращении огня произошел по инициативе американских кураторов Киева.

Вместе с тем обозреватель американской газеты The National Interest Араш Тупчинеджад заявил, что Киеву следует возобновить переговоры с Россией и пойти на уступки в конфликте в Донбассе, так как его дальнейшее продолжение грозит существованию самой Украины.

12 июня итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что западные государства не должны допускать эскалации конфликта на Украине, даже если для этого придется пойти на сделку с Россией.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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