Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на попытки сделать из Молдавии «вторую Украину»
Мир
Макрон не исключил новый звонок Путину
Экономика
Ковальчук подчеркнул важность внедрения передовых технологий в АПК
Экономика
В рамках ПМЭФ заключены соглашения о взаимодействии Минстроя РФ с ДНР и ЛНР
Мир
Лавров заявил, что угрозы со стороны Украины атаковать Крымский мост потерпят крах
Экономика
Путин заявил о необходимости обеспечить работу автопрома в РФ
Мир
Глава ДНР заявил о переломе в битве за Донбасс
Экономика
Новак заявил об отсутствии планов РФ на оплату экспорта нефти рублями
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Мир
Разведка Украины заявила о получении техдокументации Крымского моста

Лавров напомнил о зверствах НАТО в Афганистане и Ираке

Лавров: Россия на примере Сербии и Афганистана поняла, что НАТО — угроза
0
Фото: Global Look Press/Björn Kietzmann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 июня в интервью Би-би-си рассказал, что в Афганистане НАТО бомбила свадебные церемонии. Таким образом он ответил на вопрос, почему в России считают Североатлантический альянс угрозой безопасности.

Один шаг до вражды: что изменится для России с новой концепцией НАТО
На очередном саммите альянса планируется утвердить документ, в котором РФ обозначат как «непосредственную угрозу»

«Считаю, что НАТО — это угроза, потому что давно и плотно дружим с нашими друзьями в Сербии. Они нам сообщали, что такое Североатлантический альянс. В Афганистане те афганцы, с которыми поддерживаем отношения (практически из всех этнических групп), тоже нам рассказывают, что такое альянс и как он бомбил свадебные церемонии. Просто потому, что они подумали: зачем какие-то люди собрались вместе. Надо их разбомбить на всякий случай», — сказал Лавров.

Также министр посоветовал поговорить с жителями Ирака и Ливии, так как эти страны войска НАТО «разрушали до основания». Кроме того, он напомнил о заявлениях НАТО о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс якобы не является угрозой для России.

«При всем уважении к нашим коллегам из Североатлантического альянса Россия имеет право сама решать, что является для нее угрозой ее безопасности, а что нет», — добавил Лавров.

Кроме того, Лавров, комментируя планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, сказал, что эти страны уже давно стали «подчиненными англосаксам в рамках сближения ЕС и НАТО».

14 июня глава МИД России напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушило обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

При этом 17 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не намерена отказываться от Основополагающего акта Россия – НАТО. Он также подчеркнул, что в отличие от РФ страны НАТО с самого начала пренебрежительно относились к этому документу и использовали его как прикрытие для своей политики в Восточной Европе.

16 мая президент РФ Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пояснил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России. Но, как отметил российский лидер, расширение военной инфраструктуры альянса на территории стран вызовет ответную реакцию Москвы. Президент также указал на то, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022