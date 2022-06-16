Лавров напомнил о зверствах НАТО в Афганистане и Ираке

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 июня в интервью Би-би-си рассказал, что в Афганистане НАТО бомбила свадебные церемонии. Таким образом он ответил на вопрос, почему в России считают Североатлантический альянс угрозой безопасности.

«Считаю, что НАТО — это угроза, потому что давно и плотно дружим с нашими друзьями в Сербии. Они нам сообщали, что такое Североатлантический альянс. В Афганистане те афганцы, с которыми поддерживаем отношения (практически из всех этнических групп), тоже нам рассказывают, что такое альянс и как он бомбил свадебные церемонии. Просто потому, что они подумали: зачем какие-то люди собрались вместе. Надо их разбомбить на всякий случай», — сказал Лавров.

Также министр посоветовал поговорить с жителями Ирака и Ливии, так как эти страны войска НАТО «разрушали до основания». Кроме того, он напомнил о заявлениях НАТО о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс якобы не является угрозой для России.

«При всем уважении к нашим коллегам из Североатлантического альянса Россия имеет право сама решать, что является для нее угрозой ее безопасности, а что нет», — добавил Лавров.

Кроме того, Лавров, комментируя планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, сказал, что эти страны уже давно стали «подчиненными англосаксам в рамках сближения ЕС и НАТО».

14 июня глава МИД России напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушило обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

При этом 17 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не намерена отказываться от Основополагающего акта Россия – НАТО. Он также подчеркнул, что в отличие от РФ страны НАТО с самого начала пренебрежительно относились к этому документу и использовали его как прикрытие для своей политики в Восточной Европе.

16 мая президент РФ Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пояснил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России. Но, как отметил российский лидер, расширение военной инфраструктуры альянса на территории стран вызовет ответную реакцию Москвы. Президент также указал на то, что расширение НАТО носит искусственный характер.