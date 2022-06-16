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«Мегафон» и РЖД договорились о внедрении технологий интернета вещей

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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«Мегафон» и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве в области внедрения технологий интернета вещей, продуктов информационной безопасности и импортозамещения цифровых решений.

По словам коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов «Мегафона» Эмина Антоняна, технологии интернета вещей позволяют оперативно получать и анализировать информацию о работе объектов, в том числе находящихся на большом расстоянии друг от друга. «Для российских железных дорог, протяженность которых превышает 85 тыс. км, они могут быть особенно актуальны. Мы готовы делиться экспертизой с партнерами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях», — отметил он.

В пресс-службе «Мегафона» рассказали, что новые цифровые решения позволят в режиме реального времени собирать информацию с более чем 385 тыс. объектов РЖД, включая подвижной состав, и передавать в информационные системы компании. «Показатели с датчиков могут использоваться для предиктивной аналитики, предупреждая о необходимости замены узлов и устройств железнодорожной инфраструктуры. Технология дает возможность автоматизировать рутинные работы, которые сейчас проводятся вручную и требуют присутствия специалистов на местах», — пояснили в пресс-службе.

В компании также заявили, что в рамках сотрудничества с РЖД готовы предложить и другие решения в области интернета вещей. Речь, например, может идти о технологии, дающей возможность клиентам отслеживать передвижение своего груза от двери до двери в удобном web-интерфейсе, или о системе интеллектуального освещения для объектов инфраструктуры, в том числе железнодорожных вокзалов и платформ.

Подписанное соглашение также предусматривает продолжение сотрудничества в развитии сетей связи вдоль инфраструктуры железных дорог.

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