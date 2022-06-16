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Песков сообщил, что Путин не будет в выступлении на ПМЭФ 17 июня объявлять о мобилизации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 июня назвал лживыми информационными вбросами публикации в западных СМИ о том, что власти РФ якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска.

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
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«Это лживые информационные вбросы», — сказал он, ответив на вопрос, собирается ли президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщить о грядущей мобилизации.

18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе просветительского онлайн-марафона «Новые горизонты» заявил, что мобилизация в России не нужна, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства.

В начале мая Песков также отмечал, что информация о якобы предстоящей мобилизации в РФ является чушью. В Госдуме на вопрос о возможности мобилизации в России ответили также отрицательно.

5 марта Путин указал, что военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, сейчас у России такой ситуации нет и, можно надеяться, не будет. Отвечая на вопросы о проведении специальной военной операции России по защите Донбасса он подчеркнул, что в решении задач задействованы только профессиональные военные, а привлекать призывников не собираются.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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