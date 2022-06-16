Лавров заявил, что угрозы со стороны Украины атаковать Крымский мост потерпят крах

Планы украинской стороны нанести удар Крымскому мосту потерпят крах, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вы знаете, у нас армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает», — подчеркнул министр в четверг, 16 июня.

А Россия, отметил Лавров, взяла на заметку эти угрозы.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз, и Кремль принимает этот факт во внимание. По его словам, Крым находится в безопасности под защитой Вооруженных сил Российской Федерации.

Днем ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сказал, что Крымский мост — первоочередная цель для ударов. Он также объяснил, почему выбор падает именно на этот объект: путь подтягивания резервов.

6 мая представитель национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш сообщил, что Украина планировала нанести удар по Крымскому мосту 9 мая.