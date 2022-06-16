Глава крымского РНКБ рассказал об обсуждении работы банка в ЛНР и ДНР

Вопрос работы крымского РНКБ в ЛНР и ДНР обсуждается в правительстве, заявил в интервью «Известиям» глава кредитной организации Михаил Якунин. Он уточнил, что этот вопрос находится на стороне акционера банка, однако пока решение не принято. С 2016 года РНКБ принадлежит Росимуществу.

В мае 2022 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что сделка по объединению банков ВТБ, «Открытие» и РНКБ может быть завершена до конца 2022 года.

«Исторически РНКБ входил в состав ВТБ. Но в силу определенных причин понятно, что акции банка были переданы правительству РФ. Так что сейчас фактически возвращается в группу ВТБ. И, конечно, мы видим большой потенциал объединения. Например, синергия с ВТБ позволит предоставлять инвестиционные услуги в Крыму, финансировать крупные проекты как в жилищном строительстве, так и в строительстве отелей, инфраструктуры», — заявил Михаил Якунин.

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